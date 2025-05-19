Новый график движения транспорта в Днепре будет действовать 19 мая 2025 года и будет касаться электротранспорта

Новый график движения транспорта в Днепре затронет рейсы трамваев, однако ограничения будут действовать только временно, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было опубликовано на сайте Днепровского электротранспорта.

Трамваи маршрута №15 завершат работу раньше обычного. Последние рейсы отправятся с конечных остановок в следующее время:

- от Железнодорожного вокзала - в 20:15

- от улицы Криворожской - в 20:46

Причиной перемен стали ремонтные работы на трамвайном пути по проспекту Ивана Мазепы, в районе улицы Воздухофлотской. Просим пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Тем временем «Укрзализныця» совершила новый график движения транспорта в Днепре и объявила о запуске дополнительного рейса в связи с ростом пассажиропотока.

Новый поезд будет курсировать временно в конкретные даты: 25 мая и 1 июня.

Поезд под номером 220/219 предусматривает остановки в Каменском (в обоих направлениях) и городе Смела, на станции имени Тараса Шевченко (по пути в Киев). Цель введения рейса – разгрузить популярное направление в дни с повышенным пассажиропотоком.

Согласно обновленному расписанию, поезд будет отправляться из Киева ежедневно в 13:25 и прибывать в Днепр в 20:36. В обратном направлении — он отправляется в 08:15, а в столицу будет прибывать в 16:17.

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