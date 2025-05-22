Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються у вигляді гарячих обідів за кількома адресами

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються в декількох благодійних забах, проте варто знати, куди звертатись за підтримкою, повідомляє Politeka.net.

Ми зібрали важливі адреси, куди можна прийти для отримання допомоги.

У Дніпрі продовжує працювати кілька ініціатив, які безкоштовно надають харчування, одяг, засоби гігієни та іншу гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто опинився у скрутних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО у Дніпрі надаються у вигляді гарячих обідів. Їх можна отримати за адресою: вулиця Філософська, 23. Пункт працює з понеділка по п’ятницю з 10:30 до 16:30, а в суботу – з 10:30 до 14:00. Додаткова інформації за телефоном 097 190 67 30.

Ще одна точка діє на вулиці Троїцькій, 15. Контактний номер для довідок – 067 610 49 69.

Одяг, взуття та засоби гігієни доступні в таких місцях:

Координаційний гуманітарний штаб за адресою проспект Дмитра Яворницького, будинок 36. Зв’язатися зі штабом можна за телефоном 066 771 58 48.

«Карітас Донецьк» у Дніпрі надає гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб. У наборах — продукти харчування, засоби гігієни, дитяче харчування та підгузки. Телефони для зв’язку: 098 665 73 88 та 095 459 55 20.

«Карітас Кривий Ріг» також підтримує переселенців, які прибули з тимчасово окупованих територій після 24 лютого. Видаються продуктові та гігієнічні набори, що включають підгузки, дитяче харчування та спеціальні засоби для літніх людей. Звертатися за телефоном 098 892 03 69.

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