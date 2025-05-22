Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются в виде горячих обедов по нескольким адресам.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются в нескольких благотворительных забоях, однако стоит знать, куда обращаться за поддержкой, сообщает Politeka.net.

Мы собрали важные адреса, куда можно получить помощь.

В Днепре продолжает работать несколько инициатив, бесплатно предоставляющих питание, одежду, средства гигиены и другую гуманитарную помощь для внутренне перемещенных лиц и тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепре предоставляются в виде горячих обедов. Их можно получить по адресу: улица Философская, 23. Пункт работает с понедельника по пятницу с 10:30 до 16:30, а в субботу – с 10:30 до 14:00. Дополнительная информация по телефону 0971906730.

Еще одна точка действует на улице Троицкой, 15. Контактный справочный номер – 067 610 49 69.

Одежда, обувь и средства гигиены доступны в следующих местах:

Координационный гуманитарный штаб по адресу проспект Дмитрия Яворницкого, дом 36. Связаться со штабом можно по телефону 066 771 58 48.

"Каритас Донецк" в Днепре оказывает гуманитарную помощь для внутренне перемещенных лиц. В наборах – продукты питания, средства гигиены, детское питание и подгузники. Телефоны для связи: 098 665 73 88 и 095 459 55 20.

«Каритас Кривой Рог» также поддерживает переселенцев, прибывших с временно оккупированных территорий после 24 февраля. Предлагаются продуктовые и гигиенические наборы, включающие подгузники, детское питание и специальные средства для пожилых людей. Обращаться по телефону: 098 892 03 69.

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