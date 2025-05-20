Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві пояснюють зростанням цін на пальне та програмне забезпечення, а також необхідністю збільшити зарплатний фонд.

Із 1 травня 2025 року українці зіштовхнулися з підвищенням тарифів на комунальні послуги в Полтаві, повідомляє Politeka.

Нові нарахування стосуються щомісячної абонплати за водопостачання, водовідведення, а також окремої плати за технічне обслуговування газових мереж.

У Полтаві відтепер абонплата за водопостачання та водовідведення становитиме 36 гривень — замість 30. У КП «Полтававодоканал» пояснюють зростання витрат низкою економічних факторів: подорожчанням електроенергії на 37%, зростанням цін на пальне та програмне забезпечення, а також необхідністю збільшити зарплатний фонд через нові соціальні стандарти.

Водночас компанія «Газмережі» повідомила, що всі споживачі з травня отримають так звану третю платіжку — за розподіл газу. Новий рахунок покриватиме перевірку технічного стану газового обладнання та мереж. Це обов’язково для багатоквартирних будинків і виконується з метою безпеки: якщо будинку понад 25 років — огляди проводять раз на три роки, а якщо менше — раз на п’ять років.

Фахівці наголошують, що мешканці мають бути готовими до нових нарахувань вже у травневих квитанціях.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві — частина загальнонаціонального тренду подорожчання базових послуг. Експерти прогнозують, що така тенденція збережеться і в майбутньому, враховуючи економічну ситуацію в країні та потребу в модернізації комунальної інфраструктури.

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