Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве объясняют ростом цен на топливо и программное обеспечение, а также необходимостью увеличения зарплатного фонда.

С 1 мая 2025 украинцы столкнулись с повышением тарифов на коммунальные услуги в Полтаве, сообщает Politeka.

Новые начисления касаются ежемесячной абонплаты за водоснабжение, водоотвод, а также отдельной платы за техническое обслуживание газовых сетей.

В Полтаве теперь абонплата за водоснабжение и водоотвод составит 36 гривен — вместо 30. В КП «Полтававодоканал» объясняют рост расходов рядом экономических факторов: подорожанием электроэнергии на 37%, ростом цен на топливо и программное обеспечение, а также необходимостью увеличить зарплатный фонд через новые социальные стандарты.

В то же время компания «Газмережи» сообщила, что все потребители с мая получат так называемую третью платежку за распределение газа. Новый счет покрывает проверку технического состояния газового оборудования и сетей. Это обязательно для многоквартирных домов и выполняется в целях безопасности: если дома более 25 лет – осмотры проводят раз в три года, а если меньше – раз в пять лет.

Специалисты отмечают, что жители должны быть готовы к новым начислениям уже в майских квитанциях.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтаве – часть общенационального тренда удорожания базовых услуг. Эксперты прогнозируют, что такая тенденция сохранится и в будущем, учитывая экономическую ситуацию в стране и необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры.

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