Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві торкнеться тисяч мешканців уже в травні 2025 року, повідомляє Politeka.

Основною причиною стане запровадження окремої платіжки за технічне обслуговування газових мереж. Як інформує компанія «Газмережі», українці отримають так звану «третю платіжку» за газ. Вона включатиме вартість перевірки справності газових мереж у багатоквартирних будинках. Такий огляд проводиться раз на 3 або 5 років — залежно від віку будинку. Відповідно, навіть ті, хто не використовує багато газу, відчують збільшення суми у квитанціях.

Не менш резонансним стало й підвищення тарифів на обслуговування прибудинкової території в столиці. У березні мешканці помітили оголошення про заплановане подорожчання. Вже у квітні кияни почали отримувати платіжки із суттєво зростаючим тарифним планом — у середньому від 11 до 13 грн за квадратний метр, замість попередніх 5–8 грн. У підсумку загальна сума оплати зросла на кількасот гривень.

Правозахисники нагадують, що згідно з законом «Про житлово-комунальні послуги», прибудинкову територію має обслуговувати власник — у Києві це міська рада. Тому жителі мають право звертатися до керуючих компаній із письмовою відмовою від оплати цих послуг, якщо не укладали відповідний договір.

Отже, підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві вже викликає занепокоєння серед містян, і ймовірно, спричинить нову хвилю звернень та скарг до органів місцевого самоврядування.

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