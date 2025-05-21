Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве затронет тысячи жителей уже в мае 2025 года, сообщает Politeka.

Основной причиной станет введение отдельной платежки за техническое обслуживание газовых сетей. Как информирует компания «Газмережи», украинцы получат так называемую «третью платежку» за газ. Она будет включать в себя стоимость проверки исправности газовых сетей в многоквартирных домах. Такой осмотр проводится раз в 3 или 5 лет – в зависимости от возраста дома. Соответственно, даже те, кто не использует много газа, почувствуют увеличение суммы квитанций.

Не менее резонансным стало повышение тарифов на обслуживание придомовой территории в столице. В марте жители заметили объявление о запланированном подорожании. Уже в апреле киевляне начали получать платежи с существенно растущим тарифным планом — в среднем от 11 до 13 грн. за квадратный метр вместо предыдущих 5–8 грн. В итоге общая сумма оплаты выросла на несколько сотен гривен.

Правозащитники напоминают, что по закону «О жилищно-коммунальных услугах», придомовую территорию должен обслуживать собственник — в Киеве это городской совет. Поэтому жители имеют право обращаться к управляющим компаниям с письменным отказом от оплаты этих услуг, если не заключали соответствующий договор.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве уже вызывает обеспокоенность среди горожан, и вероятно, повлечет за собой новую волну обращений и жалоб в органы местного самоуправления.

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