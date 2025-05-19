Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі має на меті підвищити зручність для пасажирів.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі запроваджується у тестовому режимі, і вже незабаром кожен мешканець міста зможе скористатися зручною муніципальною карткою “Січ” для розрахунків у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Про це інформують у Запорізькій міській раді.

Чотири місяці тому у місті почали впровадження електронної системи оплати, яка дозволяє не лише автоматизувати розрахунки за проїзд, але й налагодити ефективний облік пасажирів. Перший етап стосувався пільгових категорій та студентів. За цей час було видано 377 карток “Січ Студентська” та 98 - “Січ Пільгова”. Їх власники вже можуть оплачувати поїздки у муніципальному транспорті без використання готівки.

Наразі міська влада готується до запуску універсальної картки “Січ Загальна”, доступної для всіх жителів Запоріжжя. Вона надасть можливість не тільки оплачувати разові поїздки, а й купувати місячні проїзні квитки. Видати її планують через автоматизовані термінали, які незабаром з’являться на базі КП “Запоріжелектротранс”.

Для зручності користувачів уже працює функція поповнення через мобільний додаток EasyPay. Незабаром запрацює і можливість створення віртуальної транспортної картки з аналогічним функціоналом.

Отже, нова система оплати за проїзд у Запоріжжі стане кроком до цифровізації міського транспорту, підвищення зручності для пасажирів і прозорості обліку перевезень.

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