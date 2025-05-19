Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі запроваджується у тестовому режимі, і вже незабаром кожен мешканець міста зможе скористатися зручною муніципальною карткою “Січ” для розрахунків у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Про це інформують у Запорізькій міській раді.

Чотири місяці тому у місті почали впровадження електронної системи оплати, яка дозволяє не лише автоматизувати розрахунки за проїзд, але й налагодити ефективний облік пасажирів. Перший етап стосувався пільгових категорій та студентів. За цей час було видано 377 карток “Січ Студентська” та 98 - “Січ Пільгова”. Їх власники вже можуть оплачувати поїздки у муніципальному транспорті без використання готівки.

Наразі міська влада готується до запуску універсальної картки “Січ Загальна”, доступної для всіх жителів Запоріжжя. Вона надасть можливість не тільки оплачувати разові поїздки, а й купувати місячні проїзні квитки. Видати її планують через автоматизовані термінали, які незабаром з’являться на базі КП “Запоріжелектротранс”.

автобус

Для зручності користувачів уже працює функція поповнення через мобільний додаток EasyPay. Незабаром запрацює і можливість створення віртуальної транспортної картки з аналогічним функціоналом.

Отже, нова система оплати за проїзд у Запоріжжі стане кроком до цифровізації міського транспорту, підвищення зручності для пасажирів і прозорості обліку перевезень.

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