Новая система оплаты за проезд в Запорожье должна повысить удобство для пассажиров.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье вводится в тестовом режиме, и уже вскоре каждый житель города сможет воспользоваться удобной муниципальной картой Сечь для расчетов в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Об этом информируют в Запорожском городском совете.

Четыре месяца назад в городе приступили к внедрению электронной системы оплаты, позволяющей не только автоматизировать расчеты за проезд, но и наладить эффективный учет пассажиров. Первый этап касался льготных категорий и студентов. За это время было выдано 377 карт "Сич Студенческая" и 98 - "Сич Льготная". Их владельцы уже могут оплачивать поездки в муниципальном транспорте без наличных средств.

В настоящее время городские власти готовятся к запуску универсальной карты "Сечь Общая", доступной для всех жителей Запорожья. Она позволит не только оплачивать разовые поездки, но и покупать месячные проездные билеты. Выдать ее планируют через автоматизированные терминалы, которые вскоре появятся на базе КП "Запорожэлектротранс".

Для удобства пользователей уже работает функция пополнения через мобильное приложение EasyPay. В скором времени заработает и возможность создания виртуальной транспортной карты с аналогичным функционалом.

Итак, новая система оплаты за проезд в Запорожье станет шагом к цифровизации городского транспорта, повышению удобства пассажиров и прозрачности учета перевозок.

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