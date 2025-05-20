Окремо встановлено порядок нарахування грошової допомоги для пенсіонерів в Києві.

Вже з 1 липня 2025 року стартує нова система грошової допомоги для пенсіонерів в Києві, проте гроші надаватимуться й іншим категоріям українців, повідомляє Politeka.net.

Ці виплати будуть надаватися окремим категоріям громадян, зокрема й тим, хто не має необхідного трудового стажу для отримання пенсії.

На першому етапі – з липня – право на нову допомогу матимуть ті, хто раніше вже отримував інші види соціальної підтримки, а саме:

малозабезпечені сім’ї;

одинокі матері;

багатодітні родини;

діти, яких не утримують батьки (не сплачують аліменти, не можуть забезпечити належний догляд або місце їхнього проживання невідоме).

Важливо: з моменту її призначення виплата інших видів соцдопомоги припиняється.

Виплата визначатиметься як різниця між фактичним сукупним доходом сім’ї та встановленою величиною, яка розраховується індивідуально для кожної родини.

Раніше для таких розрахунків використовували прожитковий мінімум. Тепер його замінює фіксована величина – 4500 гривень.

Розмір величини залежить від складу сім’ї:

для першого члена сім’ї (того, хто подає заяву) – 100% базової суми, тобто 4500 гривень ;

; для кожного наступного члена – 70% від базової суми , або 3150 гривень ;

, або ; для дітей до 18 років, а також осіб з інвалідністю I чи II групи – знову 100% базової величини, тобто по 4500 грн на особу.

Особливі умови для пенсіонерів без стажу

Окремо встановлено порядок нарахування грошової допомоги для пенсіонерів в Києві, які не мають достатнього страхового стажу для отримання пенсії. У їхньому випадку розмір допомоги буде визначатися пропорційно до наявного досвіду: чим більше стажу – тим вищий розмір базової величини при розрахунку виплат.

Джерело.

Останні новини:

Нагадаємо, Найдешевші квартири в Києві: яке житло мешканці столиці можуть собі дозволити за скромну ціну, фото.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на газ у Києві: через нову платіжку доведеться доплатити 1000 грн.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів в Києві та області: як взяти участь у програмі.