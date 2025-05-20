Уже с 1 июля 2025 года стартует новая система денежной помощи для пенсионеров в Киеве, однако деньги будут предоставляться и другим категориям украинцев, сообщает Politeka.net.

Эти выплаты будут предоставляться отдельным категориям граждан, в том числе и тем, кто имеет необходимого трудового стажа для получения пенсии.

На первом этапе – с июля – право на новую помощь будут иметь те, кто раньше уже получал другие виды социальной поддержки, а именно:

малообеспеченные;

одинокие матери;

многодетные;

дети, которых не содержат родители (не платят алименты, не могут обеспечить надлежащий уход или место их проживания неизвестно).

Важно: с момента ее назначения выплата других видов соцпомощи прекращается.

Выплата определяется как разница между фактическим совокупным доходом семьи и установленной величиной, которая рассчитывается индивидуально для каждой семьи.

Раньше для таких расчетов использовали прожиточный минимум. Теперь его заменяет фиксированная величина – 4500 гривен.

Размер величины зависит от состава семьи:

для первого члена семьи (подающего заявление) – 100% базовой суммы, то есть 4500 гривен ;

; для каждого следующего члена – 70% от базовой суммы , или 3150 гривен ;

, или ; для детей до 18 лет, а также лиц с инвалидностью I или II группы - снова 100% базовой, то есть по 4500 грн на человека.

Особые условия для пенсионеров без стажа

Отдельно установлен порядок начисления денежной помощи для пенсионеров в Киеве, у которых нет достаточного страхового стажа для получения пенсии. В их случае размер пособия будет определяться пропорционально имеющемуся опыту: чем больше стажа – тем выше размер базовой величины при расчете выплат.

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