Уже с 1 июля 2025 года стартует новая система денежной помощи для пенсионеров в Киеве, однако деньги будут предоставляться и другим категориям украинцев, сообщает Politeka.net.
Эти выплаты будут предоставляться отдельным категориям граждан, в том числе и тем, кто имеет необходимого трудового стажа для получения пенсии.
На первом этапе – с июля – право на новую помощь будут иметь те, кто раньше уже получал другие виды социальной поддержки, а именно:
- малообеспеченные;
- одинокие матери;
- многодетные;
- дети, которых не содержат родители (не платят алименты, не могут обеспечить надлежащий уход или место их проживания неизвестно).
Важно: с момента ее назначения выплата других видов соцпомощи прекращается.
Выплата определяется как разница между фактическим совокупным доходом семьи и установленной величиной, которая рассчитывается индивидуально для каждой семьи.
Раньше для таких расчетов использовали прожиточный минимум. Теперь его заменяет фиксированная величина – 4500 гривен.
Размер величины зависит от состава семьи:
- для первого члена семьи (подающего заявление) – 100% базовой суммы, то есть 4500 гривен ;
- для каждого следующего члена – 70% от базовой суммы , или 3150 гривен ;
- для детей до 18 лет, а также лиц с инвалидностью I или II группы - снова 100% базовой, то есть по 4500 грн на человека.
Особые условия для пенсионеров без стажа
Отдельно установлен порядок начисления денежной помощи для пенсионеров в Киеве, у которых нет достаточного страхового стажа для получения пенсии. В их случае размер пособия будет определяться пропорционально имеющемуся опыту: чем больше стажа – тем выше размер базовой величины при расчете выплат.
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