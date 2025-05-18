На понеділок, 19 травня 2025 року, знову запроваджуються локальні графіки відключення світла для Київської області.

У ДТЕК попередили, які графіки відключення світла діятимуть у Київській області в понеділок, 19 травня 2025 року, пише Politeka.

За словами енергетиків, графіки відключення світла 19 травня запроваджуються в межах Бучанської міської територіальної громади. Через профілактичні роботи в мережах знеструмлення цього дня відбудуться з 9:00 до 20:00 у таких населених пунктах:

Раківка по вулиці Анатолія Чайки;

Синяк по вул. Київська;

Червоне (вул. Покровська).

Крім того, в самій Бучі на понеділок заплановано аварійно-відновлювальні роботи на трансформаторній підстанції №44, тому по вулиці Києво-Мироцька та інших прилеглих електроенергії не буде в період із 9:00 до 16:00.

Також ДТЕК попереджає про планові знеструмлення в Вишгородському районі Київської області, повідомляє Politeka. 19 травня 2025 року графіки відключення світла в Димерській громаді діятимуть у таких населених пунктах:

Сухолуччя (вул.Миру, Садова, Травнева);

Толокунь (Набережна).

Ясногородка (Жовтнева, Колективна).

У межах Петрівської сільської громади на понеділок заплановано виконання аварійних робіт, через що в проміжку з 9 до 20 години без електроенергії тимчасово можуть залишитися мешканці села Гута-Межигірська по вулиці Нагірна.

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