На понедельник, 19 мая 2025 года, снова вводятся локальные графики отключения света для Киевской области.

В ДТЭК предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области в понедельник, 19 мая 2025 года, пишет Politeka.

По словам энергетиков, графики отключения света 19 мая вводятся в пределах Бучанской городской территориальной общины. Из-за профилактических работ в сетях обесточивания в этот день состоятся с 9:00 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

Раковка по улице Анатолия Чайки;

Синяк на ул. Киевская;

Красное (ул. Покровская).

Кроме того, в Буче на понедельник запланированы аварийно-восстановительные работы на трансформаторной подстанции №44, поэтому по улице Киево-Мироцкая и других близлежащих электроэнергии не будет в период с 9:00 до 16:00.

Также ДТЭК предупреждает о плановых обесточениях в Вышгородском районе Киевской области, сообщает Politeka. 19 мая 2025 года графики отключения света в Дымерской общине будут действовать в следующих населенных пунктах:

Сухолучье (ул.Мира, Садовая, Майская);

Толокунь (Набережная).

Ясногородка (Октябрьская, Коллективная).

В пределах Петровской сельской общины на понедельник запланировано выполнение аварийных работ, из-за чего в промежутке с 9 до 20 часов без электроэнергии временно могут остаться жители села Гута-Межигорская по улице Нагорная.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении стоимости проезда в Киевской области: кому придется платить больше.

Также Politeka писала о подорожании хлеба в Киеве: какие виды базового продукта бьют по кошельку больше всего.

Кроме того Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги в Киеве: насколько больше теперь придется платить.