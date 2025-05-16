Відключення світла в Миколаївській області 17 травня будуть здійснюватися через планові роботи на дільницях, повідомляє Politeka.
Таку інформацію надає АТ "Миколаївобленерго".
На Баштанській дільниці у селі Старогорожене світла не буде з 9:00 до 17:00 на вулицях Поперечна, Садова, Пасічна, Поштова, Малиновського та Молодіжна. Там проводитимуться планові технічні роботи.
На Єланецькій дільниці у місті Єланець заплановані знеструмлення з 8:00 до 17:00 на вулицях Захисників Маріуполя, Північному провулку, Молодіжній, Широкій та Шкільній для проведення технічного обслуговування.
Відсутність енергії торкнеться і міста Первомайськ на вул. Л. Федорова, Вознесенська, Пояркова, Спиридоновича, Зелена, Київська, В. Джулай, С. Білоуса, О. Вишні, Поповича, Шовкопрядна та Гоголя з 8:00 до 18:00.
У самому місті Миколаїв планується поточний ремонт з відключенням на вулицях А. Покровського та Аркасівській з 8:00 до 17:00.
На Корабельній дільниці Миколаєва електрики не буде на вулиці Янтарна з 8:00 до 20:00 у зв’язку з реконструкцією мереж.
Відключення світла в Миколаївській області 17 травня пов’язані з необхідністю проведення якісних технічних заходів для підтримання стабільного електропостачання. Мешканців просять з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та планувати свої справи з урахуванням графіків робіт.
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