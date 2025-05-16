Отключение света в Николаевской области 17 мая будет осуществляться для поддержания стабильного электроснабжения в будущем.

Отключение света в Николаевской области 17 мая будут производиться из-за плановых работ на участках, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет АО "Николаевоблэнерго".

На Баштанском участке в селе Старогороженое света не будет с 9:00 до 17:00 на улицах Поперечная, Садовая, Пасечная, Почтовая, Малиновского и Молодежная. Там будут проводиться плановые технические работы.

На Еланецком участке в городе Еланец запланированы обесточивания с 8:00 до 17:00 на улицах Защитников Мариуполя, Северном переулке, Молодежном, Широком и Школьном для проведения технического обслуживания.

Отсутствие энергии коснется и города Первомайска на ул. Л. Федорова, Вознесенская, Пояркова, Спиридоновича, Зелёная, Киевская, В. Джуллай, С. Белоус, О. Вишни, Поповича, Шелкопрядная и Гоголя с 8:00 до 18:00.

В самом городе Николаеве планируется текущий ремонт с отключением на улицах А. Покровского и Аркасовской с 8:00 до 17:00.

На Корабельном участке Николаева электричества не будет на улице Янтарной с 8:00 до 20:00 в связи с реконструкцией сетей.

Отключение света в Николаевской области 17 мая связано с необходимостью проведения качественных технических мероприятий для поддержания стабильного электроснабжения. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свои дела с учетом графиков работ.

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