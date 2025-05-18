Відключення газу на тиждень 19–25 травня в Полтавській області здійснюватимуть задля безпечного функціонування систем газопостачання в подальшому.

Відключення газу на тиждень 19–25 травня в Полтавській області торкнеться мешканців багатоквартирних будинків у місті Лохвиця, повідомляє Politeka.

Як інформує пресслужба Лохвицької міської ради, у вказаний період на об'єктах житлового фонду проводитимуть планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ПТО ВБСГ). У зв’язку з цим тимчасово буде припинене газопостачання на низці адрес.

Планові роботи стартують 19.05 і триватимуть до 23 числа включно. Загалом обслуговування пройде в 29 багатоповерхівках, розташованих на вулицях Сенчанська, Героїв України, Дружби, Соборна, Преображенська, Озерна, Сковороди, Тесленка, Ярослава Мудрого (колишня Пушкіна) та провулку Богдана Хмельницького.

Зокрема, вже в перший день, 19-го, технічні бригади працюватимуть у будинках на вул. Соборна, 2, Преображенська, 5 та 39.

20 числа обслуговуватимуть будинок на вул. Дружби, 9. Наступного дня, 21 травня, заплановано ПТО на вулицях Я. Мудрого, 16 та Сенчанській, 70. Продовжаться роботи 22 числа – без газу залишаться мешканці Озерної, 91. Завершення технічного обслуговування заплановане на 23 числа – цього дня відключення очікується на вул. Сковороди, 21; Тесленка, 24; та у провулку Богдана Хмельницького, 39.

Відключення газу на тиждень 19–25 травня в Полтавській області проводиться з метою безпечного функціонування систем газопостачання та попередження можливих аварій. Відновлення подачі здійснюватиметься після завершення обслуговування і за присутності мешканців у квартирах.

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