Отключение газа на неделю 19–25 мая в Полтавской области будет осуществляться для безопасного функционирования систем газоснабжения в дальнейшем.

Отключение газа на неделю 19–25 мая в Полтавской области коснется жителей многоквартирных домов в городе Лохвица, сообщает Politeka.

Как сообщает пресс-служба Лохвицкого городского совета, в указанный период на объектах жилищного фонда будут проводить плановое техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения (ПТО ВБСХ). В связи с этим временно будет прекращено газоснабжение на ряде адресов.

Плановые работы стартуют 19.05 и продлятся до 23 числа включительно. В целом обслуживание пройдет в 29 многоэтажках, расположенных на улицах Сенчанска, Героев Украины, Дружбы, Соборной, Преображенской, Озерной, Сковороды, Тесленко, Ярослава Мудрого (бывшая Пушкина) и переулке Богдана Хмельницкого.

В частности, уже в первый день, 19-го, технические бригады будут работать в домах по ул. Соборная, 2, Преображенская, 5 и 39.

20 числа будут обслуживать дом по ул. Дружбы, 9. На следующий день, 21 мая, запланирован ПТО на улицах Я. Мудрого, 16 и Сенчанской, 70. Продолжатся работы 22 числа – без газа останутся жители Озерной, 91. Завершение технического обслуживания запланировано на 23 числа – в этот день отключение ожидается на ул. Сковороды, 21; Тесленко, 24; и в переулке Богдана Хмельницкого, 39

Отключение газа на неделю 19–25 мая в Полтавской области производится с целью безопасного функционирования систем газоснабжения и предупреждения возможных аварий. Возобновление подачи будет производиться после завершения обслуживания и при присутствии жильцов в квартирах.

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