Новий графік руху транспорту в Запоріжжі почав діяти з сьогоднішнього дня, проте він носить лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.
Як повідомила міська рада, 16 травня, у зв’язку з проведенням аварійного ремонту на лініях електропостачання, з 10:30 до 12:00 відбудуться тимчасові зміни в русі тролейбусів №3, 8 та 14. Інші маршрути працюватимуть без змін.
Тимчасова організація руху:
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Маршрут №3 («4-й Південний мікрорайон – вул. Піщана»):
Обслуговуватиметься двома тролейбусами з автономним ходом. Транспорт курсуватиме як за основною схемою, так і за маршрутами:
– «вул. Піщана – пл. Профспілок»
– «4-й Південний мкрн – Вокзал Запоріжжя-ІІ»
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Маршрут №8 («Сімферопольське шосе – Завод “Запоріжкабель”»):
Один тролейбус з автономним ходом обслуговуватиме наступні напрямки:
– основна схема
– «Завод Запоріжкабель – Сєдова»
– «Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ»
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Маршрут №14 («Сімферопольське шосе – Набережна»):
Один тролейбус з автономним ходом курсуватиме за напрямками:
– основна схема
– «Набережна – Сєдова»
– «Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ»
Оновлений розклад не затроне:
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Тролейбусні маршрути: №9, 11, 17
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Трамвайні маршрути: №3, 10, 12, 14, 15, 16
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Автобусні маршрути: №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59, 72, 86, 94, 98 (рейси до кінцевої «вул. Гарнізонна»)
Додаткові рейси:
У будні дні курсують тролейбуси до зупинки «Турбаза “Хортиця”»:
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Відправлення з «Площі Профспілок» – о 07:51
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Відправлення з «4-й Південний мікрорайон» – о 14:21
Стежте за новим графіком руху транспорту в Запоріжжі та плануйте маршрути з урахуванням тимчасових змін.
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