Стежте за новим графіком руху транспорту в Запоріжжі та плануйте маршрути з урахуванням тимчасових змін.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі почав діяти з сьогоднішнього дня, проте він носить лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Як повідомила міська рада, 16 травня, у зв’язку з проведенням аварійного ремонту на лініях електропостачання, з 10:30 до 12:00 відбудуться тимчасові зміни в русі тролейбусів №3, 8 та 14. Інші маршрути працюватимуть без змін.

Тимчасова організація руху:

Маршрут №3 («4-й Південний мікрорайон – вул. Піщана»):

Обслуговуватиметься двома тролейбусами з автономним ходом. Транспорт курсуватиме як за основною схемою, так і за маршрутами:

– «вул. Піщана – пл. Профспілок»

– «4-й Південний мкрн – Вокзал Запоріжжя-ІІ»

Маршрут №8 («Сімферопольське шосе – Завод “Запоріжкабель”»):

Один тролейбус з автономним ходом обслуговуватиме наступні напрямки:

– основна схема

– «Завод Запоріжкабель – Сєдова»

– «Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ»

Маршрут №14 («Сімферопольське шосе – Набережна»):

Один тролейбус з автономним ходом курсуватиме за напрямками:

– основна схема

– «Набережна – Сєдова»

– «Сімферопольське шосе – Вокзал Запоріжжя-ІІ»

Оновлений розклад не затроне:

Тролейбусні маршрути : №9, 11, 17

Трамвайні маршрути : №3, 10, 12, 14, 15, 16

Автобусні маршрути: №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59, 72, 86, 94, 98 (рейси до кінцевої «вул. Гарнізонна»)

Додаткові рейси:

У будні дні курсують тролейбуси до зупинки «Турбаза “Хортиця”»:

Відправлення з «Площі Профспілок» – о 07:51

Відправлення з «4-й Південний мікрорайон» – о 14:21

Стежте за новим графіком руху транспорту в Запоріжжі та плануйте маршрути з урахуванням тимчасових змін.

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