Следите за новым графиком движения транспорта в Запорожской области и планируйте маршруты с учетом временных изменений.

Новый график движения транспорта в Запорожье начал действовать с сегодняшнего дня, однако носит лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Как сообщил городской совет, 16 мая, в связи с проведением аварийного ремонта на линиях электроснабжения, с 10.30 до 12.00 произойдут временные изменения в движении троллейбусов №3, 8 и 14. Другие маршруты будут работать без изменений.

Временная организация проезда:

Рейс №3 («4-й Южный микрорайон – ул. Песчаная»):

Обслуживается двумя. Транспорт будет курсировать как по основной схеме, так и по маршрутам:

– ул. Песчаная – пл. Профсоюзов»

– «4-й Южный мкрн – Вокзал Запорожье-II»

Рейс №8 («Симферопольское шоссе – Завод Запорожкабель»):

Один троллейбус с автономным ходом будет обслуживать следующие направления:

– основная схема

– «Завод Запорожкабель – Седова»

– «Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II»

Рейс №14 («Симферопольское шоссе – Набережная»):

Один троллейбус с автономным ходом будет курсировать по направлениям:

– основная схема

– «Набережная – Седова»

– «Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II»

Обновленное расписание не затронет:

Троллейбусные : №9, 11, 17

Трамвайные : №3, 10, 12, 14, 15, 16

Автобусные: №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59, 72, 86, 94, 98 (к конечной «ул. Гарнизонная»)

Дополнительные рейсы:

В будние дни курсируют троллейбусы до остановки «Турбаза Хортица»:

Отправление из «Площади Профсоюзов» – в 07:51

Отправление из «4-й Южный микрорайон» – в 14:21

Следите за новым графиком движения транспорта в Запорожской области и планируйте маршруты с учетом временных изменений.

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