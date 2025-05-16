Новый график движения транспорта в Запорожье начал действовать с сегодняшнего дня, однако носит лишь временный характер, сообщает Politeka.net.
Как сообщил городской совет, 16 мая, в связи с проведением аварийного ремонта на линиях электроснабжения, с 10.30 до 12.00 произойдут временные изменения в движении троллейбусов №3, 8 и 14. Другие маршруты будут работать без изменений.
Временная организация проезда:
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Рейс №3 («4-й Южный микрорайон – ул. Песчаная»):
Обслуживается двумя. Транспорт будет курсировать как по основной схеме, так и по маршрутам:
– ул. Песчаная – пл. Профсоюзов»
– «4-й Южный мкрн – Вокзал Запорожье-II»
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Рейс №8 («Симферопольское шоссе – Завод Запорожкабель»):
Один троллейбус с автономным ходом будет обслуживать следующие направления:
– основная схема
– «Завод Запорожкабель – Седова»
– «Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II»
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Рейс №14 («Симферопольское шоссе – Набережная»):
Один троллейбус с автономным ходом будет курсировать по направлениям:
– основная схема
– «Набережная – Седова»
– «Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II»
Обновленное расписание не затронет:
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Троллейбусные: №9, 11, 17
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Трамвайные: №3, 10, 12, 14, 15, 16
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Автобусные: №7, 17, 18, 29, 34а, 38, 39, 56, 59, 72, 86, 94, 98 (к конечной «ул. Гарнизонная»)
Дополнительные рейсы:
В будние дни курсируют троллейбусы до остановки «Турбаза Хортица»:
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Отправление из «Площади Профсоюзов» – в 07:51
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Отправление из «4-й Южный микрорайон» – в 14:21
Следите за новым графиком движения транспорта в Запорожской области и планируйте маршруты с учетом временных изменений.
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