Місцеві жителі з кожним походом у магазин помічають подорожчання продуктів у травні в Миколаєві, тож розповідаємо про це детальніше.

Подорожчання продуктів у травні в Миколаєві торкнулося багатьох груп товарів на полицях супермаркетів, повідомляє Politeka.

З кожним місяцем відсоток подорожчання продуктів у Миколаєві збільшується, в травні це продовжилось Якщо порівняти середні цінники в квітні 2025 року, то помітно, що більшість базових товарів суттєво стрибнули вверх.

За даними Мінфіну, хліб пшеничний у квітні коштував 44,04 грн за кілограм, тоді як виріб з борошна першого ґатунку обходився в 33,48. Вартість житнього хліба на той момент була 41,25. В той же час, гречка, наприклад, коштувала 31,54, а рис 50,68 гривень.

Що ж стосується м'яса, то ситуація теж не найкраща. Яловичина була по 296,81 за кілограм, а свинина — 218,44. Проте, якщо порівняти ці дані із цінниками в мережі АТБ зараз, то подорожчання продуктів в травні Миколаєві видно неозброєним оком.

Хліб пшеничний бездріжджовий вартує 44,30 за 290 грамів, а батон «Сихівський» — 26,90 за 400 г. Вартість гречаної крупи від Attuale становить 49,90, а рис круглий — 77,20. Крім того, ціна на яйця курячі також продовжує зростати: десяток від бренду «Ясенсвіт» можна купити за 63,90, а яйця «Своя лінія» обійдуться в 60,50.

До слова, у минулому місяці той же десяток обходився в середньому в 53 гривні, проте, як бачимо, ситуація різко змінилася. І це беручи до уваги те, що Великодень вже давно пройшов, тому за логікою, вартість мала б знизитись.

Останні новини:

Нагадаємо, Робота для пенсіонерів: роботодавці дадуть проживання та заплатять від 25 тисяч, перелік привабливих вакансій.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба: ціни знову різко пішли вгору.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду: з травня ціни поповзуть вгору.