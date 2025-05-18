Местные жители с каждым походом в магазин замечают подорожание продуктов в мае в Николаеве, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание продуктов в мае в Николаеве коснулось многих групп товаров на полках супермаркетов, сообщает Politeka.

С каждым месяцем процент подорожания продуктов в Николаеве увеличивается, в мае это продолжилось. Если сравнить средние ценники в апреле 2025 года, то заметно, что большинство базовых товаров существенно прыгнули вверх.

По данным Минфина, хлеб пшеничный в апреле стоил 44,04 грн за килограмм, в то время как изделие из муки первого сорта обходилось в 33,48. Стоимость ржаного хлеба в тот момент была 41,25. В то же время гречка, например, стоила 31,54, а рис 50,68 гривен.

Что же касается мяса, то ситуация тоже не самая лучшая. Говядина была по 296,81 за килограмм, а свинина - 218,44. Однако если сравнить эти данные с ценниками в сети АТБ сейчас, то подорожание продуктов в мае Николаеве видно невооруженным глазом.

Хлеб пшеничный бездрожжевой стоит 44,30 за 290 граммов, а батон «Сиховский» — 26,90 за 400 г. Стоимость гречневой крупы от Attuale составляет 49,90, а рис круглый — 77,20. Кроме того, цена на куриные яйца также продолжает расти: десяток от бренда «Ясенсвит» можно купить за 63,90, а яйца «Своя линия» обойдутся в 60,50.

К слову, в прошлом месяце тот же десяток обходился в среднем в 53 гривны, однако, как видим, ситуация резко изменилась. И это принимая во внимание то, что Пасха уже давно прошла, поэтому по логике стоимость должна снизиться.

Последние новости:

Напомним, работа для пенсионеров: работодатели дадут проживание и заплатят от 25 тысяч, перечень привлекательных вакансий.

Также Politeka писала, подорожание хлеба: цены снова резко пошли вверх.

Как сообщала Politeka, подорожание проезда: с мая цены поползут вверх.