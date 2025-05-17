Подорожчання продуктів у травні у Харкові викликало хвилю обговорень у місті.

Було зафіксовано подорожчання продуктів у травні у Харкові, повідомляє Politeka.

Про свідчать дані порталу «Мінфін».

Найбільше змінилася вартість молочних продуктів. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) подорожчало до 53,56 грн у середньому — у Metro воно коштує 49,82, у Megamarket — 57,30. У квітні середня ціна була 49,75.

Сметана «Президент» 15% (350 г) зросла з 53,14 гривні до 53,99. Після 22 квітня вартість стабілізувалася. У Metro і Novus вона однакова — 53,99.

Серед овочів червоні помідори мають середню ціну 103,66 кг, рожеві — 117,29, а помідори-сливка — 153,13. У минулому місяці розцінки були вищими: рожеві — 189,51 грн, сливка — 145,25.

Банани коштують у середньому 77,87 за кг, зокрема: Auchan — 79,60, Metro — 74,90, Megamarket — 87,00. У квітні середня вартість була 77,40 гривень.

Гречка тримається стабільно: у травні — 34,10 за кг, у квітні — 34,20 грн.

Також були проаналізовані розцінки в місцевій харківській мережі супермаркетів Рост. Там:

Молоко ультрапастеризоване 1% 900 г TF Mileko — 37,06 гривень за шт

Сметана 21% ТМ «Українська», 400 г — 49,90 шт

Яловича вирізка охолоджена (вагова) — 849,90 кг

Крупа гречана ядриця 400 г (Жменька) — 44,30 шт

Отже, подорожчання продуктів у травні у Харкові особливо помітне в категорії молочних товарів та овочів, а супермаркети пропонують різний рівень цін, що варто враховувати при покупках.

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