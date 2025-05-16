Пенсія для ВПО в Харкові тепер виплачується не так, як це було раніше.

Пенсія для ВПО в Харкові більше не прив’язана винятково до АТ “Ощадбанк”, повідомляє Politeka.

Починаючи з 20 березня 2025 року, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2025 №299, внутрішньо переміщені особи, які раніше отримували виплати виключно через “Ощадбанк”, тепер мають право самостійно обирати будь-який інший уповноважений банк для зарахування пенсійних коштів.

Це рішення стало важливим кроком до підвищення зручності для пенсіонерів, які через обставини вимушеного переселення часто змінюють місце проживання та не завжди мають доступ до відділень “Ощадбанку”.

Щоб змінити банк для зарахування пенсії, необхідно подати відповідну заяву до органу Пенсійного фонду України. У заяві потрібно вказати назву нового уповноваженого банку та реквізити відкритого рахунку, на який будуть надходити виплати. Зробити це можна двома способами: особисто звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, або онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Таке оновлення дає можливість пенсіонерам-ВПО обирати той банк, який їм зручніший за розташуванням, сервісом чи умовами обслуговування. Варто зазначити, що цей порядок стосується не лише пенсій для ВПО в Харкові, а й щомісячного довічного грошового утримання та страхових виплат за страховими випадками, що спричинили втрату працездатності.

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