Пенсия для ВПЛ в Харькове теперь выплачивается не так, как это было раньше.

Пенсия для ВПЛ в Харькове больше не привязана исключительно к АО Ощадбанк, сообщает Politeka.

Начиная с 20 марта 2025 года, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11.02.2025 №299, внутренне перемещенные лица, ранее получавшие выплаты исключительно через Ощадбанк, теперь имеют право самостоятельно выбирать любой другой уполномоченный банк для зачисления пенсионных средств.

Это решение стало важным шагом к повышению удобства для пенсионеров, которые из-за обстоятельств вынужденного переселения часто меняют место жительства и не всегда имеют доступ в отделения Ощадбанка.

Чтобы изменить банк для зачисления пенсии необходимо подать соответствующее заявление в орган Пенсионного фонда Украины. В заявлении следует указать название нового уполномоченного банка и реквизиты открытого счета, на который будут поступать выплаты. Сделать это можно двумя способами: лично обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Такое обновление позволяет пенсионерам-ВПЛ выбирать тот банк, который им удобнее по расположению, сервису или условиям обслуживания. Следует отметить, что этот порядок касается не только пенсий для ВПЛ в Харькове, но и ежемесячного пожизненного денежного содержания и страховых выплат по страховым случаям, повлекшим потерю трудоспособности.

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