Якщо ви шукаєте безкоштовне житло для ВПО у Харкові, то кілька цих варіантів можуть вам підійти.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові пропонують небайдужі громадяни, які готові надати дах над головою тим, хто опинився у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

У Харківській області доступно кілька варіантів безоплатного житла для внутрішньо переміщених осіб. Один із варіантів — будинок у Лозівському районі, що підходить для одинокого чоловіка, особливо для бджоляра. Проживання — довгострокове. Є земельна ділянка під город і сад. У будинку пічне опалення (дрова в наявності), зручності на вулиці. За потреби допоможуть з оформленням статусу ВПО.

Ще одна пропозиція — будинок у Харківській області з трьома койкомісцями, що також має вуличні зручності й опалення на дровах. Неподалік є залізнична станція та автобусна зупинка, що робить розташування зручним. Власники шукають людей без шкідливих звичок.

Також у Новоселівці, у приватному секторі неподалік ЮЖД, один із місцевих мешканців надає кімнату жінці, яка потребує допомоги з дахом над головою. Проживання — безкоштовне. У будинку є все необхідне: гаряча вода, душ, туалет, пральна машинка, холодильник, інтернет. Кімната повністю мебльована. Господар проживає один, має кота.

Безкоштовне житло для ВПО у Харкові — це реальна підтримка для тих, хто змушений був залишити свої домівки через війну. Якщо ви або ваші знайомі потребують тимчасового прихистку, звертайтесь до власників для уточнення деталей.

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