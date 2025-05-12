Обмеження руху в Харківській області станеться через плановий ремонт тимчасової переправи, що продовжуватиметься протягом місяця, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Так, з 13 травня у Балаклійській громаді буде повністю обмежено шлях автотранспорту через тимчасову переправу, яка веде до мікрорайону Лагері.

Обмеження руху в Харківській області пов’язане з проведенням ремонтних робіт, які триватимуть орієнтовно 30 днів. Перекриття почне діяти з 9:00 ранку. На період ремонту водіям запропоновано альтернативний маршрут — через село Вербівка. Детальний напрямок об’їзду вказано на офіційній інфографіці.

Жителів громади та гостей регіону просять заздалегідь враховувати зміни в русі транспорту під час планування маршрутів через обмеження руху в Харківській області.

Крім цього в Харкові через ремонтні роботи змінено проїзд трамваїв №12 і №27, а замість частини рейсів курсує автобус. Зокрема, трамваї 12-го маршруту тимчасово не доїжджають до Центрального парку. Із 10:00 і орієнтовно до 17:00 трамвай курсує за новою схемою: від вокзалу "Харків-Пасажирський” через вулиці Євгена Котляра, Велику Панасівську, провулки Лосівський та Пискунівський, проїзд Рогатинський, Клочківську — до вулиці Європейської.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою.

Також Politeka писала, Пенсія в Харківській області: виплати зросли, скільки тепер виплачують пенсіонерам.

Як повідомляла Politeka, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують гарну роботу з чималою оплатою, заплатять 20 тисяч.