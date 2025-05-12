Ограничение движения в Харьковской области связано с проведением ремонтных работ.

Ограничение движения в Харьковской области произойдет из-за планового ремонта временной переправы, которая будет продолжаться в течение месяца, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

Так, с 13 мая в Балаклейской общине будет полностью ограничен путь автотранспорта из-за временной переправы, ведущей в микрорайон Лагеря.

Ограничение движения в Харьковской области связано с проведением ремонтных работ, которые продлятся ориентировочно 30 дней. Перекрытие начнет действовать с девяти часов утра. На период ремонта водителям предложен альтернативный маршрут через село Вербовка. Подробное направление объезда указано на официальной инфографике.

Жителей общины и гостей региона просят заранее учитывать изменения в перемещении транспорта при планировании маршрутов из-за ограничения движения в Харьковской области.

Кроме этого, в Харькове из-за ремонтных работ изменен проезд трамваев №12 и №27, а вместо части рейсов курсирует автобус. В частности, трамваи 12-го маршрута временно не доезжают до Центрального парка. С 10.00 и ориентировочно до 17.00 трамвай курсирует по новой схеме: от вокзала "Харьков-Пассажирский" через улицы Евгения Котляра, Большую Афанасьевскую, переулки Лосовский и Пискуновский, проезд Рогатинский, Клочковскую - до улицы Европейский.

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