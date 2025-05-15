Если вы ищете бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове, то несколько вариантов могут вам подойти.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предлагают неравнодушные граждане, готовые предоставить крышу над головой тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

В Харьковской области доступно несколько вариантов бесплатного жилья для внутренне перемещенных лиц. Один из вариантов – дом в Лозовском районе, подходящий для одинокого мужчины, особенно для пчеловода. Проживание – долгосрочное. Есть земельный участок под огород и сад. В доме печное отопление (дрова налицо), удобства на улице. При необходимости помогут с оформлением статуса ВПЛ.

Еще одно предложение — дом в Харьковской области с тремя койкоместами, также имеет уличные удобства и отопление на дровах. Недалеко находятся железнодорожная станция и автобусная остановка, что делает его удобным. Владельцы ищут людей без вредных привычек.

Также в Новоселовке, в частном секторе недалеко от ЮЖД, один из местных жителей предоставляет комнате женщине, которая нуждается в крыше над головой. В доме есть все необходимое: горячая вода, душ, туалет, стиральная машинка, холодильник, комната полностью меблирована.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове — это реальная поддержка для тех, кто вынужден был покинуть свои дома из-за войны. Если вы или ваши знакомые нуждаются в временном убежище, обращайтесь к владельцам для уточнения деталей.

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