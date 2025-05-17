Подорожание продуктов в мае в Харькове вызвало волну обсуждения в городе.

Было зафиксировано подорожание продуктов в мае в Харькове , сообщает Politeka.

Об свидетельствуют данные портала «Минфин».

Больше изменилась стоимость молочных продуктов. Молоко «Простонаше» 1% (900 мл) подорожало до 53,56 грн в среднем – у Metro оно стоит 49,82, у Megamarket – 57,30. В апреле средняя цена была 49,75.

Сметана "Президент" 15% (350 г) выросла с 53,14 гривны до 53,99. После 22.04 стоимость стабилизировалась. У Metro и Novus она одинакова – 53,99.

Среди овощей красные помидоры имеют среднюю цену 103,66 кг, розовые – 117,29, а помидоры-сливка – 153,13. В прошлом месяце расценки были выше: розовые – 189,51 грн, сливка – 145,25.

Бананы стоят в среднем 77,87 за кг, в том числе: Auchan - 79,60, Metro - 74,90, Megamarket - 87,00. В апреле средняя стоимость была 77,40 грн.

Гречка держится стабильно: в мае – 34,10 за кг, в апреле – 34,20 грн.

Также были проанализированы расценки в местной харьковской сети супермаркетов Рост . Там:

Молоко ультрапастеризованное 1% 900 г TF Mileko - 37,06 гривен за шт

Сметана 21% ТМ «Украинская», 400 г – 49,90 шт

Говяжья вырезка охлажденная (весовая) - 849,90 кг

Крупа гречневая ядрица 400 г (Горстка) - 44,30 шт

Следовательно, подорожание продуктов в мае в Харькове особенно заметно в категории молочных товаров и овощей, а супермаркеты предлагают разный уровень цен, который следует учитывать при покупках.

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