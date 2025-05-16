Місцевим мешканцям вже показали прогноз погоди в Запоріжжі на 17 травня, тож розповідаємо детальніше, до яких сюрпризів готуватися.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 17 травня свідчить про хмарний день із помірною температурою і підвищеною ймовірністю дощу в другій половині доби, повідомляє Politeka.

За інформацією обласного центру з гідрометеорології, цього тижня атмосферні процеси визначають холодні повітряні маси, які надходять із півночі. Впродовж всього цього періоду в місті трималася прохолода.

Прогноз погоди в Запоріжжі на 17 травня передбачає, що температура вдень коливатиметься в межах 16–18 градусів тепла, а вночі знижуватиметься до +5–9. Такий температурний фон нижчий за звичну кліматичну норму для кінця весни.

Вітер очікується північного напрямку, з окремими посиленнями. Прогноз погоди в Запоріжжі на 17 травня уточнює, що від самого ранку небо буде щільно вкрите хмарами. Сонце практично не з’являтиметься протягом дня.

Рівень вологості вранці буде близько 70%, згодом дещо знизиться, а ближче до ночі знову зросте. Опади протягом дня малоймовірні, однак у вечірні години зростає ризик дощу. Атмосферний тиск протягом доби поступово знижуватиметься, що може впливати на самопочуття метеозалежних людей.

За народним календарем цей день пов’язували з природними прикметами та надіями на врожай. У давнину саме цього числа заготовляли дерево для ложок і вірили, що дощ у цей день обіцяє добрий урожай.

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