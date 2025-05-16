Местным жителям уже показали прогноз погоды в Запорожье на 17 мая, так что рассказываем подробнее, к каким сюрпризам готовиться.

Прогноз погоды в Запорожье на 17 мая свидетельствует об облачном дне с умеренной температурой и повышенной вероятностью дождя во второй половине суток, сообщает Politeka.

По информации областного центра гидрометеорологии, на этой неделе атмосферные процессы определяют холодные воздушные массы, поступающие с севера. В течение всего этого периода в городе держалась прохлада.

Прогноз погоды в Запорожье на 17 мая предполагает, что температура днем ​​будет колебаться в пределах 16-18 градусов тепла, а ночью будет снижаться до +5-9. Такой температурный фон ниже обычной климатической нормы для конца весны.

Ветер ожидается к северному направлению, с отдельными усилениями. Прогноз погоды в Запорожье на 17 мая уточняет, что с самого утра небо будет плотно укрыто облаками. Солнце будет практически не появляться в течение дня.

Уровень влажности утром будет около 70%, со временем несколько снизится, а ближе к ночи снова вырастет. Осадки в течение дня маловероятны, однако в вечерние часы растет риск дождя. Атмосферное давление в течение суток будет постепенно снижаться, что может влиять на самочувствие метеозависимых людей.

По народному календарю этот день связывали с природными приметами и надеждами на урожай. В старину именно этого числа заготавливали дерево для ложек и верили, что дождь в этот день обещает хороший урожай.

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