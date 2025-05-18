Прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє непогоду з температурними гойдалками.

Синоптики вже підготували прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 19 по 25 травня та розповіли, чого чекати мешканцям міста, інформує Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 19 по 25 травня, вони обіцяють деякі зміни. У понеділок 19-ого числа: триматиметься хмарність. Удень, можливо, пройде дуже сильний дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря підніметься до +16 градусів.

У вівторок 20.05: повітря прогріється до +17 градусів. Вночі та вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.

Середа 21.05: небозвід вкриє хмарами, лише ввечері небо проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура – від +12 до +17 градусів.

У четвер, 22-ого травня: синоптики обіцяють від 12 до 22 зі знаком "+". До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

П'ятниця 23-ого: хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця доби. Усю другу половину дня йтимуть опади. Температура повітря – +14 до +22.

Субота 24-ого: не порадує сонцем. Небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Прогріється від +14 до +22 градусів.

Неділя 25-ого: хмарність очікується вранці та вдень. Дождів не прогнозується. Протримається +12 до +20. Отже, прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 19 по 25 травня обіцяє потепління з опадами.

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