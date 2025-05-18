Прогноз погоды в Полтаве на неделю с 19 по 25 мая обещает непогоду с температурными качелями.

Синоптики уже подготовили прогноз погоды в Полтаве на неделю с 19 по 25 мая и рассказали, чего ждать жителям города, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Полтаве на неделю с 19 по 25 мая, они обещают некоторые изменения. В понедельник 19-го числа: будет облачно. Днем, вероятно, пройдет очень сильный ливень с грозой, но он закончится еще до прихода вечера. Температура воздуха поднимется до +16 градусов.

Во вторник 20.05: воздух прогреется до +17 градусов. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти мелкий дождь, однако ближе к концк суток он закончится.

Среда 21.05: небосвод покроет облаками, лишь к вечеру небо прояснится. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера. Температура – ​​от +12 до +17 градусов.

В четверг, 22 мая: синоптики обещают от 12 до 22 со знаком "+". К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен окончиться.

Пятница двадцать третьего: облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться до конца суток. Всю вторую половину дня ожидаются осадки. Температура воздуха – +14 до +22.

Суббота 24-го: не порадует солнцем. Небо будет покрыто облаками, которые продержатся до конца дня. Прогреется от +14 до +22 градусов.

Воскресенье 25-го: облачность ожидается утром и днем. Дождей не прогнозируется. Продержится +12 до +20. Следовательно, прогноз погоды в Полтаве на неделю с 19 по 25 мая обещает потепление с осадками.

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