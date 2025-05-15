Відключення світла в Київській області 16 травня відбудеться задля якісного постачання енергії в подальшому.

Відключення світла в Київській області 16 травня відбудеться через ремонтні та профілактичні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.

Проводить їх ПрАТ "ДТЕК регіональні електромережі". Відключення заплановане з 08:00 до 20:00.

Такі роботи необхідні для модернізації та безпеки енергосистеми, щоб уникнути аварійних ситуацій. За інформацією з Telegram-каналу "НОВИНИ БОЯРСЬКОЇ ГРОМАДИ", світло вимкнуть у Тарасівці і частково в Боярці.

Вулиці Тарасівки, що залишаться без електропостачання: Абрикосова, Богдана Хмельницького, Березова, Бондарчука, Братів Щеглів, Героїв Маріуполя, Івана Вентова, Весняна, Високовольтна, Високовольтна 2, Вишнева, Відродження, Дмитра Коцюбайла, Грушева, Юрія Литвина, Зелена, Зелений провулок.

Також не буде енергопочтачання на вул. Зоряна, Івана Гончара, Інни Діхтяренко, Київська, Кленова, Незламності, Котляревського, Котовського, Леоніда Бикова, Липова, Лісна, Лугова, Михайлівська, Набережна, Озерний провулок, Станіслава Павлюченка, Парникова, Петра Могили, Південна, Пшенична, Садова, Сіверська, Сковороди, Сливова, Хутірська, Червона, Черешнева, Шевченка, Щаслива, Юріївська.

У Боярці відключать світло на вулицях Андріяшева та Сільгосптехнікум.

Щоб підготуватися, варто зарядити гаджети, запастися водою, продумати харчування. Інформацію оновлюйте у Telegram або на сайті ДТЕК.

Відключення світла в Київській області 16 травня триватиме до 20:00, можливі зміни за обставинами.

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