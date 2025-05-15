Отключение света в Киевской области 16 мая состоится для качественной поставки энергии в дальнейшем.

Отключение света в Киевской области 16 мая произойдет из-за ремонтных и профилактических работ на электросетях, сообщает Politeka.

Проводит их ЧАО "ДТЭК региональные электросети". Отключение запланировано с 08:00 до 20:00.

Такие работы необходимы для модернизации и безопасности энергосистемы во избежание аварийных ситуаций. По информации из Telegram-канала "НОВОСТИ БОЯРСКОГО ОБЩЕСТВА", свет выключат в Тарасовке и частично в Боярке.

Останутся без электроснабжения улицы Тарасовки: Абрикосова, Богдана Хмельницкого, Березова, Бондарчука, Братьев Щеглов, Героев Мариуполя, Ивана Вентова, Весенняя, Высоковольтная, Высоковольтная 2, Вишневая, Возрождение, Дмитрия Коцюбайло, Грушева, Юрия Литвина, Зеленая, Зеленый переулок.

Также не будет энергоснабжения на ул. Зоряна, Ивана Гончара, Инны Дихтяренко, Киевская, Кленовая, Несокрушимости, Котляревского, Котовского, Леонида Быкова, Липова, Лесная, Луговая, Михайловская, Набережная, Озерный переулок, Станислава Павлюченко, Парникова, Петра Могилы, Синова, Южная, Сливовая, Хуторская, Красная, Черешнева, Шевченко, Счастливая, Юрьевская.

В Боярке отключат свет на улицах Андрияшева и Сельхозтехникуме.

Чтобы подготовиться, следует зарядить гаджеты, запастись водой, продумать питание. Информацию обновляйте в Telegram или на сайте ДТЭК.

Отключение света в Киевской области 16 мая продлится до 20:00, возможны изменения по обстоятельствам.

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