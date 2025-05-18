Підвищення тарифів на газ в Полтаві не станеться принаймні до кінця війського стану, проте через нову платіжку доведеться сплачувати значно більше, повідомляє Politeka.net.
Розповідаємо, що зміниться для мешканців багатоповерхівок і скільки доведеться заплатити.
З травня 2025 року мешканці багатоквартирних будинків почнуть отримувати нову окрему платіжку — не за сам газ, а за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
Що зміниться
Це так звана "третя платіжка", яку запроваджують окремо від основного тарифу. Сума залежатиме від кількох факторів:
- довжини трубопроводів у будинку,
- кількості з’єднань і вентилів,
- технічних характеристик будинку.
Важливо: загальна вартість послуги буде розподілена між усіма мешканцями конкретного будинку.
Як часто доведеться платити
- Раз на три роки — для будинків із газовими мережами, які експлуатуються понад 25 років.
- Раз на п’ять років — для новіших будинків.
Філії газорозподільної компанії вже оприлюднили орієнтовні розцінки на своїх сайтах, тож мешканці можуть заздалегідь дізнатися, які суми на них чекають.
Підвищення тарифів на газ в Полтаві не відбудеться, проте вартість блакитного палива залишається стабільною — 7,96 грн за кубометр у рамках чинного мораторію на підвищення вартості енергоносіїв у період воєнного стану. У деяких приватних постачальників ціна трохи варіюється — від 7,70 до 9 грн за кубометр.
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