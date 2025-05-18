Повышения тарифов на газ в Полтаве не произойдет, но с мая 2025 года жители многоквартирных домов начнут получать новую отдельную платежку.

Повышение тарифов на газ в Полтаве не произойдет по крайней мере до конца военного положения, однако из-за новой платежки придется платить гораздо больше, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что изменится жильцам многоэтажек и сколько придется заплатить.

С мая 2025 года жители многоквартирных домов начнут получать новую отдельную платежку — не за газ, а за техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей.

Что изменится

Это так называемая "третья платежка" , которую вводят отдельно от основного тарифа. Сумма будет зависеть от нескольких факторов:

длины трубопроводов в доме,

количества соединений и вентилей,

технические характеристики дома.

Важно: общая стоимость услуги будет распределена между всеми жителями конкретного дома.

Как часто придется платить

Раз в три года – для домов с газовыми сетями, которые эксплуатируются более 25 лет.

– для домов с газовыми сетями, которые эксплуатируются более 25 лет. Раз в пять лет – для более новых домов.

Филиалы газораспределительной компании уже обнародовали ориентировочные расценки на своих сайтах, поэтому жители могут заранее узнать, какие суммы их ждут.

Повышение тарифов на газ в Полтаве не произойдет, однако стоимость голубого топлива остается стабильной - 7,96 грн за кубометр в рамках действующего моратория на повышение стоимости энергоносителей в период военного положения. У некоторых частных поставщиков цена немного варьируется – от 7,70 до 9 грн за кубометр.

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