Субсидії для ВПО в Харкові тепер працюють за оновленими умовами, тож розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Люди можуть звертатися по субсидії для ВПО в Харкові навіть у випадках, коли орендують не ціле житло, а окрему кімнату, повідомляє Politeka.

Більше того, розрахувати субсидії для ВПО в Харкові відтепер можна самостійно. Про всі ці зміни розповіла юристка Наталія Юрлова з громадської організації "Донбас SOS".

Після постанови Кабміну №422, ухваленої 11 квітня 2025 року, в систему підтримки внутрішньо переміщених осіб внесли суттєві правки. Тепер одній людині дозволено користуватись лише однією державною програмою. Якщо людина отримує субсидії для ВПО в Харкові на оренду, то вона вже не може подаватись на програму «Прихисток».

Новації торкнулись і самого формату оренди. Тепер можна оформити підтримку не лише на квартиру, а й на окрему кімнату. Головне, щоб в договорі було чітко вказано, яку саме частину житла винаймає переселенець. Ще одна зміна стосується того, що більше не обов’язково користуватись типовим договором, як це було раніше.

Достатньо звичайної письмової угоди між наймачем і власником. До того ж отримати виплати можна навіть у разі оренди житла в юридичної особи.

Самі документи на призначення підтримки можна подати в кілька способів. Особисто в Пенсійному фонді, через онлайн-портал або у ЦНАПі. Після призначення допомоги держава продовжуватиме її ще на пів року, без додаткових звернень, за умови, що у домогосподарстві не відбулося жодних змін.

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