Субсидии для ВПЛ в Харькове теперь работают по обновленным условиям, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Люди могут обращаться за субсидиями для ВПЛ в Харькове даже в случаях, когда арендуют не целое жилье, а отдельную комнату, сообщает Politeka.

Более того, рассчитать субсидии для ВПЛ в Харькове теперь можно самостоятельно. Обо всех этих изменениях рассказала юрист Наталья Юрлова из общественной организации "Донбасс SOS".

После постановления Кабмина №422, принятого 11 апреля 2025 года, в систему поддержки внутренне перемещенных лиц были внесены существенные правки. Теперь одному человеку разрешено пользоваться одной государственной программой. Если человек получает субсидии для ВПЛ в Харькове на аренду, то он уже не может подаваться на программу «Убежище».

Новации коснулись и самого формата аренды. Теперь можно оформить поддержку не только на квартиру, но и отдельную комнату. Главное, чтобы в договоре было четко указано, какую часть жилья снимает переселенец. Еще одно изменение касается того, что больше не обязательно пользоваться типовым договором, как это было раньше.

Достаточно обычного письменного соглашения между нанимателем и собственником. К тому же получить выплаты можно даже при аренде жилья у юридического лица.

Сами документы на назначение поддержки можно подать несколькими способами. Лично в Пенсионном фонде через онлайн-портал или в ЦНАПе. После назначения помощи государство будет продолжать его еще на полгода, без дополнительных обращений, при условии, что в домохозяйстве не произошло никаких изменений.

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