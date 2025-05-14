Дані про нові графіки відключення світла в Київській області на 15 травня 2025 року повідомляють у ДТЕК та на сторінках територіальних громад.

В четвер, 15 травня 2025 року, в Київській області діятимуть мінімальні місцеві графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Як повідомили в компанії "Укренерго", в Україні трішки зменшився рівень споживання електроенергії завдяки тому, що встановилася переважно безхмарна погода, яка дозволяє ефективно працювати побутовим сонячним електростанціям і розвантажувати загальну мережу.

При цьому енергетики наголошують, що українцям рекомендується перенести максимальне енергоспоживання та використання потужних електроприладів саме на період роботи сонячних електростанцій – приблизно з 10 до 16 години.

А от у вечірні години, з 16:00 до 22:00, українців просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних приладів, пише Politeka.

Зокрема графіки відключення світла 15 травня діятимуть у межах Кагарлицької міської територіальної громади в Обухівському районі Київської області. Знеструмлення відбудеться з 8:30 до 19:30 в селі Зікрачі по вулицях Будівельній, Незалежності, Садовій, Богдана Хмальницького, провулках Садовий і Ставковий.

Для Києва та інших населених пунктів області поки не повідомлялося про запровадження графіків відключення світла на 15 травня, але ситуація може змінитися. Стежте за інформацією на сторінках ДТЕК, а також своєї територіальної громади.

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