Данные о новых графиках отключения света в Киевской области на 15 мая 2025 года сообщают в ДТЭК и на страницах территориальных общин.

В четверг, 15 мая 2025 года, в Киевской области будут действовать минимальные местные графики отключения света, сообщает Politeka.

Как сообщили в компании "Укрэнерго", в Украине немного уменьшился уровень потребления электроэнергии благодаря тому, что установилась преимущественно безоблачная погода, позволяющая эффективно работать бытовым солнечным электростанциям и разгружать общую сеть.

При этом энергетики отмечают, что украинцам рекомендуется перенести максимальное энергопотребление и использование мощных электроприборов именно на период работы солнечных электростанций – примерно с 10 до 16 часов.

А вот в вечерние часы, с 16:00 до 22:00, украинцев просят по возможности экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов, пишет Politeka.

В частности, графики отключения света 15 мая будут действовать в пределах Кагарлыкской городской территориальной общины в Обуховском районе Киевской области. Обесточение состоится с 8:30 до 19:30 в селе Зикрачи по улицам Строительной, Независимости, Садовой, Богдана Хмальницкого, переулкам Садовый и Прудовой.

Для Киева и других населенных пунктов области пока не сообщалось о введении графиков отключения света на 15 мая, но ситуация может измениться. Следите за информацией на страницах ДТЭК, а также своего территориального общества.

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