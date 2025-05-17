Заявку на грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі можна подати як офлайн, так і онлайн.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала доступнішою завдяки ініціативі Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яке збільшило розмір виплат для українців, постраждалих від війни, повідомляє Politeka.

Із жовтня 2024 року вразливі категорії населення можуть отримати по 3 600 грн на кожного члена родини замість попередніх 2 200 грн. Допомога спрямована на покриття базових потреб — житло, харчування, гігієна. Особливу увагу приділено внутрішньо переміщеним особам, а також людям, які повернулися додому після евакуації, зокрема з-за кордону.

Подати також заявку можна буде з 13 січня 2025 року у спеціальних пунктах збору даних у таких містах: Дніпро Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Одеса, Суми, Харків, Чернігів. У Запоріжжі також діятимуть реєстраційні пункти, де пенсіонери зможуть звернутися за консультацією чи допомогою з подачею документів.

Організацією збору заявок займається партнер УВКБ ООН – фонд «Право на захист». Уточнити графік роботи, адреси та подати попередню заявку можна на офіційному сайті організації або в Telegram-каналі, а також за номером 0 800 307 711.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі передбачає виплати одразу за три місяці — тобто загальна сума на одну особу становитиме 10 800 грн.

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