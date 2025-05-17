Заявку на денежную помощь для пенсионеров в Запорожье можно подать как офлайн, так и онлайн.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье стала доступнее благодаря инициативе Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которое увеличило размер выплат для пострадавших от войны украинцев, сообщает Politeka.

С октября 2024 года уязвимые категории населения могут получить по 3600 грн на каждого члена семьи вместо предыдущих 2200 грн. Помощь направлена ​​на покрытие базовых потребностей – жилье, питание, гигиена. Особое внимание уделено внутренне перемещенным лицам, а также вернувшимся домой после эвакуации, в частности из-за границы.

Подать также заявку можно будет с 13 января 2025 в специальных пунктах сбора данных в таких городах: Днепр, Киев, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Сумы, Харьков, Чернигов. В Запорожье также будут действовать регистрационные пункты, где пенсионеры смогут обратиться за консультацией или с подачей документов.

Организацией сбора заявок занимается партнер УВКБ ООН – фонд «Право на защиту». Уточнить график работы, адреса и подать предварительную заявку можно на официальном сайте организации или в Telegram-канале, а также по номеру 0800307711.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье предусматривает выплаты сразу за три месяца — то есть общая сумма на одного человека составит 10 800 грн.

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