У 2025 році виплати до Дня Незалежності у Києві здійснюватимуться за тим самим механізмом, що й у попередньому році.

Виплати до Дня Незалежності у Києві передбачають, що отримувачам нададуть гроші разом із пенсією автоматично, повідомляє Politeka.

Про це інформують у Пенсійному фонді України, наголошуючи, що зміни в механізмі допомоги не передбачені.

Це рішення є частиною програми соціального захисту ветеранів війни та інших пільгових категорій громадян, яким держава надає виплати до Дня Незалежності у Києві.

Кабінет Міністрів України ухвалив відповідну постанову, якою встановлюються розміри разових грошових доплат, передбачених законодавством для ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Порядок їх здійснення був затверджений ще в грудні 2023 року.

Пенсіонери, які мають право на таку допомогу, отримають свої кошти разом з пенсією в серпні. Що стосується ветеранів, які не є пенсіонерами, то їм виплати до Дня Незалежності у Києві будуть нараховані через рахунки військових частин або організацій, де вони проходять службу чи працюють.

Важливо, щоб їх роботодавці подали заявки для отримання грошей. Якщо ж ви є ветераном війни, але не проходите службу, то звернутися за допомогою слід до місцевого органу Пенсійного фонду.

Для осіб, які не є пенсіонерами та не проходять службу, але мають право на гроші, потрібно подати заяву в територіальний орган ПФУ. Заяву можна подати особисто, через пошту або онлайн. Це необхідно зробити до 1 серпня 2025 року.

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