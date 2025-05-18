В 2025 году выплаты ко Дню Независимости в Киеве будут осуществляться по тому же механизму, что и в предыдущем году.

Выплаты ко Дню Независимости в Киеве предполагают, что получателям предоставят деньги вместе с пенсией автоматически, сообщает Politeka.

Об этом информируют в Пенсионном фонде Украины, отмечая, что изменения в механизме помощи не предусмотрены.

Это решение является частью программы социальной защиты ветеранов войны и других льготных категорий граждан, которым государство предоставляет выплаты ко Дню Независимости в Киеве.

Кабинет Министров Украины принял соответствующее постановление, устанавливающее размеры разовых денежных доплат, предусмотренных законодательством для ветеранов и жертв нацистских преследований. Порядок их осуществления был утвержден в декабре 2023 года.

Пенсионеры, имеющие право на такую ​​помощь, получат свои средства вместе с пенсией в августе. Что касается ветеранов, не являющихся пенсионерами, то им выплаты ко Дню Независимости в Киеве будут начислены через счета воинских частей или организаций, где они проходят службу или работают.

Важно, чтобы их работодатели подали заявки на получение денег. Если же вы ветеран войны, но не проходите службу, то обратиться за помощью следует в местный орган Пенсионного фонда.

Для лиц, не являющихся пенсионерами и не проходящих службу, но имеющих право на средства, нужно подать заявление в территориальный орган ПФУ. Заявление можно подать лично, по почте или онлайн. Это нужно сделать до 1 августа 2025 года.

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