Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало для багатьох місцевих жителів додатковим ударом по вже й без того спустошених гаманцях, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області стало реальністю для декількох міст, де тепер треба платити більше за користування громадським транспортом. У Нікополі, приміром, вартість квитка в маршрутках піднялася від 10 до 15 гривень — це на цілих 50%.

Для багатьох мешканців це стало справжнім тягарем. Водночас, пільговики та діти до 18 років зберегли право на безкоштовні пересування містом. Окрім цього, у Кам’янському тарифи у комунальному електротранспорті також зазнали змін.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області тут відбулася до 11 гривень. Це стало результатом зростання витрат на паливо та технічне обслуговування транспорту. Варто зазначити, що попереднє зростання цін відбулося ще у 2021 році.

У Павлограді ж з'явилися обмеження: пенсіонери та люди з інвалідністю ІІІ групи тепер можуть здійснювати до 10 безкоштовних поїздок на місяць, але лише за умови, що їхній місячний дохід не перевищує 5 840 грн.

Незважаючи на те, що влада намагається зберегти пільги для найбільш вразливих верств населення, проте загальний фінансовий тягар для пасажирів безперечно зросте, до чого варто бути готовим.

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