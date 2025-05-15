В Днепропетровской области произошло значительное подорожание проезда, которое затронуло несколько городов и районов, и рассказываем детали.

Подорожание проезда в Днепропетровской области стало для многих местных жителей дополнительным ударом по уже и без того опустошенным кошелькам, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Днепропетровской области стало реальностью для нескольких городов, где теперь нужно платить больше за пользование общественным транспортом. В Никополе, например, стоимость билета в маршрутках поднялась от 10 до 15 гривен – это на целых 50%.

Для многих жителей это стало настоящим бременем. В то же время льготники и дети до 18 лет сохранили право на бесплатные передвижения по городу. Кроме этого, в Каменском тарифы в коммунальном электротранспорте также претерпели изменения.

Подорожание проезда в Днепропетровской области здесь произошло до 11 гривен. Это явилось результатом роста расходов на топливо и техническое обслуживание транспорта. Следует отметить, что предыдущий рост цен произошел еще в 2021 году.

В Павлограде же появились ограничения: пенсионеры и люди с инвалидностью ІІІ группы теперь могут совершать до 10 бесплатных поездок в месяц, но только при условии, что их месячный доход не превышает 5 840 грн.

Несмотря на то, что власти пытаются сохранить льготы для наиболее уязвимых слоев населения, однако общее финансовое бремя для пассажиров, безусловно, вырастет, к чему следует быть готовым.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на воду на Днепропетровщине: в области возникли значительные проблемы, жителей предупредили.

Також Politeka писала, Графики отключения света в Днепре и области на неделю с 28 апреля по 4 мая: срочное предупреждение.