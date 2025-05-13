На середу, 14 травня 2025 року, прогноз погоди для Харкова та області передбачає сильний вітер, невеликі дощі та досить низькі температури.

Синоптики розповіли, чого чекати від прогнозу погоди в Харкові та області на середу, 14 травня 2025 року, повідомляє Politeka.

За даними регіонального центру з гідрометеорології, протягом доби буде хмарно з проясненнями. Якщо в нічні години істотних опадів не очікується, то в денні все ж таки пройдуть невеликі дощі, місцями з грозами.

Метеорологічну ситуацію в Харкові та області, відповідно до прогнозу погоди на 14 травня, погіршуватиме сильний вітер південно-західного напрямку швидкістю 7-12 метрів за секунду, через нього повітря відчуватиметься помітно холоднішим.

По області температура повітря вночі становитиме від +2 до +7 градусів, вдень максимум до +12+17, як і в більшості регіонів України, пише Politeka.

Для Харкова прогноз погоди на 14 травня 2025 року також передбачає невеликі дощі, місцями з грозою, сильний вітер, нічні +3+5 градусів тепла та денні +13+15.

За словами синоптиків, подібна метеорологічна ситуація спостерігатиметься і в четвер, але з однією важливою деталлю – вітер посилиться ще більше, місцями очікуються пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вдень максимально становитиме +13+18 градусів. А вже в пʼятницю та суботу має бути трохи тепліше – до +16+21.

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