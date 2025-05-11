Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє неприємні погодні сюрпризи.

Синоптики зробили прогноз погоди у Харкові на тиждень з 12 по 18 травня, весна в ці дні обіцяє неприємні сюрпризи, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 12 по 18 травня. У понеділок 12-ого числа: день протримається досить похмурим. Удень та ввечері йтиме злива, який поступово посилюватиметься. Температура повітря сягне максимум +13°C.

У вівторок, 13.05: повітря прогріється до +11°C. У другій половині дня проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Увечері дрібний дощ, поступово посилюючись, припиниться.

Середа, 14.05: почнеться з пасмурного ранку. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. Температурні коливання — від +6 до +14°C.

Четвер, 15 травня: небо цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Впродовж дня температура триматиметься в межах +6…+15°C.

У п’ятницю, 16.05: зберігатиметься хмарність. З середини дня і до його кінця йтиме злива. Температура повітря триматиметься в межах +8…+16°C.

Субота, 17.05: буде переважно похмурою, проте сонце іноді буде радувати містян. Очікується дрібний дощ, який лише посилиться до кінця доби. Температура коливатиметься від +8 до +16°C.

У неділю 18-ого: лише ввечері небо проясниться. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливі опади, які до вечора повинні закінчитися. Температурні показники — від +8 до +15°C.

Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень 12 по 18 травня обіцяє негоду з опадами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Допомога переселенцям у Харкові: де отримати необхідні речі.

Також Politeka писала, Подорожчання бензину у Харкові: як сильно доведеться переплачувати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: що вдарить по кишені містян найбільше.