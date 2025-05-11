Прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 мая обещает неприятные погодные сюрпризы.

Синоптики преподнесли прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 мая, весна в эти дни обещает неприятные сюрпризы, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 12 по 18 мая. В понедельник 12 числа: день продержится довольно пасмурным. Днем будет идти ливень, который будет постепенно усиливаться. Температура воздуха достигнет максимум +13°C.

Во вторник, 13.05: воздух прогреется до +11°C. Во второй половине дня прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Вечером мелкий дождь, постепенно усиливаясь, прекратится.

Среда, 14.05: начнется с пасмурного утра. Всю вторую половину дня будет идти мелкий дождь. Температурные колебания от +6 до +14°C.

Четверг, 15 мая: небо в этот день будет ясным недолго, уже днем ​​оно затянется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь. В течение дня температура будет держаться в пределах +6…+15°C.

В пятницу, 16.05: будет сохраняться облачность. С середины дня и до его конца будет идти ливень. Температура воздуха будет держаться в пределах +8…+16°C.

Суббота, 17.05: будет преимущественно пасмурной, однако солнце иногда будет радовать горожан. Ожидается мелкий дождь, который только усилится к концу суток. Температура будет колебаться от +8 до +16°C.

В воскресенье 18-ого: лишь вечером небо прояснится. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможны осадки, которые к вечеру должны закончиться. Температурные показатели от +8 до +15°C.

Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю 12 по 18 мая обещает ненастье с осадками.

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